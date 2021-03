Wegen rasant steigender Corona-Zahlen: Regierungen beugen sich früher als geplant über Maßnahmen

Vor zwei Wochen noch hatten Bund und Länder mehrere Lockerungen der Corona-Maßnahmen in Aussicht gestellt, vorausgesetzt die Epidemie würde zurückgehen. Weil aber gerade dies nicht eintritt, stehen Jugendlager in den Osterferien, Vollzeit-Präsenzunterricht ab dem 19. April und eventuell sogar die Wiedereröffnung der Gastronomie ab dem 1. Mai wohl auf der Kippe. Premier De Croo und Gesundheitsminister Vandenbroucke sagten am Donnerstag im Parlament, man wolle alle Register ziehen, um die Verbreitung der Epidemie aufzuhalten und an den Lockerungen festhalten zu können.