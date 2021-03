Aus den Radios in ganz Europa schallte wieder "You'll never walk alone"

Genau ein Jahr nach der ersten Idee von Radiomoderator Sander Hoogendoorn vom niederländischen Sender 3FM, im Rahmen der Solidarität zwischen den Menschen in diesen Corona-Zeiten den Song "You'll never walk alone" von Gerry & The Pacemakers im Radio zu spielen, griff Sven Pichal (Foto unten) vom VRT-Sender Radio 2 diese Initiative erneut auf. Er fand, es sei an der Zeit, wieder diesen Song zur gleichen Zeit zu spielen und so lief "You'll never walk alone" am Freitagmorgen um 8 Uhr 45 bei über 100 europäischen Radiostationen wieder gleichzeitig.