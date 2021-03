Die EU-Kommission fordert ein Datum für das Ende des Reiseverbots der belgischen Regierung

Die EU-Kommission und die belgische Bundesregierung sind sich seit einiger Zeit bereits uneinig in der Frage des belgischen Reiseverbots für nicht dringende Reisen. Unser Land führte dieses Reiseverbot am 27. Januar ein und verlängerte dieses quasi stillschweigend bereits zweimal. Derzeit gilt es noch bis zum 18. April, also bis zum Ende der Osterferien in Belgien.

Die Bundesregierung in Brüssel arbeitet derzeit gemeinsam mit den Regionen an einem gesetzlichen Rahmen für die Verpflichtung von Test- und Quarantänemaßnahmen. Innenministerin Verlinden sagte nach dem Gespräch mit EU-Justizkommissar Reynders, dass Belgien an einer Lösung des Problems arbeite: „Es ist wichtig, dass dieses Kooperationsabkommen rund um das Testing und die Quarantäneregelung schnell in Kraft treten kann.“