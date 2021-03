Fünf Jahre nach den Anschlägen in Brüssel wird der Extremismus wieder stärker

Nur kurz nach den verheerenden Anschlägen vom 22. März 2016 in Brüssel übernahm die islamistische Terrororganisation IS die Verantwortung. Und heute, 5 Jahre danach, ist diese Gefahr auch in unserem Land noch nicht gewichen. Von den 641 Dschihadisten, die im Fadenkreuz der belgischen Sicherheitsdienste stehen, sind knapp 500 sogenannte „Foreign Terrorist Fighters“, islamistische Fanatiker aus Belgien, die sich im Irak und in Syrien der IS oder anderen radikal-islamistischen Bewegungen angeschlossen haben.

Rund ein Drittel dieser Verdächtigen ist inzwischen nach Belgien zurückgekehrt, aber die Behörden gehen davon aus, dass noch rund 290 von ihnen irgendwo in einem der Konfliktregionen sitzen. Davon allerdings gelten 165 als tot, doch es hat sich in der Vergangenheit auch schonmal ergeben, dass der IS vorgetäuscht hat, dass der eine oder andere auch aus Belgien stammende Terrorist „im Kampf gefallen ist.“

Die Gefahr ist gebannt aber nicht gewichen

Einige von denen, die noch am Leben sind - von etwa 40 Männern und Frauen ist hier die Rede - sind irgendwo in Gefangenenlagern im Norden von Syrien oder im Irak. Doch von 85 islamistischen Terroristen, die zumindest eine Verbindung zu Belgien haben, fehlt jede Spur. Einige davon wiederum sollen noch in bewaffneten Gruppen aktiv sein, andere jedoch scheinen sich irgendwo dort niedergelassen zu haben, mit dem Ziel, dort zu leben.

Nach Ansicht des OCAD, das belgische Koordinationsorgan für Bedrohungsanalyse, geht die Gefahr von islamistischem Terror in unserem Land seit etwa 2014-2015 zurück, doch verschwunden sei sie nicht. Der IS habe es nicht geschafft, einen islamistischen Staat zu gründen, weshalb die Anziehungskraft verloren gegangen sei. Doch noch immer sorgen Hassprediger mit ihrer Propaganda dafür, dass auch in Belgien diese radikal-islamistische Ideologie noch Einfluss auf junge Leute hat. Dies würden Anschläge in Frankreich, Österreich und Großbritannien beweisen, wie aus OCAD-Kreisen verlautet.