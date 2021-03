Lier: Archäologen graben weitere Skelette aus - Friedhof aus dem 16. oder 17 Jahrhundert?

Bei Ausgrabungen im Rahmen einer Großbaustelle wurden in Lier in der Provinz Limburg 16 Skelette entdeckt und ausgegraben. Vor rund einem Monat wurde hier bereits ein gut erhaltenes Skelett gefunden. Historiker und Archäologen gehen davon aus, dass sich an dieser Stelle im 16. oder 17 Jahrhundert ein Friedhof befunden haben könnte. Es kann durchaus sein, dass hier weitere sterbliche Überreste von Menschen entdeckt werden, die hier vor hunderten von Jahren beerdigt wurden.