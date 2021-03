Nicht weit genug? Kritik an der Aktualisierung der Corona-Maßnahmen in Belgien

Angesichts der rasch ansteigenden Zahlen der Corona-Infizierungen und der Aufnahme von Covid-19-Patienten in den Krankenhäusern in Belgien sah sich Premierminister Alexander De Croo (Open VLD) am Freitag dazu gezwungen, den Konzertierungsausschuss aus Bund, Ländern und Regionen eine Woche früher (virtuell) zusammenzurufen. Doch die dabei beschlossenen Anpassungen an die geltenden Maßnahmen reichen Fachleuten und Betroffenen nicht aus.