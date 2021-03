Weitere Zunahme bei den Ansteckungen und den Hospitalisierungen

Die Corona-Zahlen steigen in Belgien weiter deutlich an. Das betrifft in erster Linie die neuen Ansteckungen mit Covid-19 und die Krankenhausaufnahmen von neuen Patienten, wie das staatliche wissenschaftliche Gesundheitsamt Sciensano meldet. Inzwischen steigt der Druck auf die Krankenhäuser, die ab Montag mehr Intensivbetten für Corona-Patienten freihalten müssen.