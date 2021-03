Am "Tag der Pflege" galt es "Ik hou van u" zu singen und viele machten mit

An diesem Sonntag wird in Flandern mit dem "Tag der Pflege" die "Woche der Pflege" abgeschlossen und nach diesen bewegenden Jahr der Coronakrise verdienen es die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen im Pflege- und Gesundheitssektor ganz besonders, in den Mittelpunkt gerückt zu werden. Eine der Aktionen, die dazu dienen sollten, war diese Woche eine "Gesangs-Challenge" bei der es galt, den Song "Ik hou van u" ("Ich liebe dich") der flämischen Band Noordkaap zu singen. Vielerorts wurde tatsächlich für das Pflegepersonal gesungen. Das war im Pflegeheim "Gitschotelhof" in Borgerhout in Antwerpen der Fall (Video oben), wo Landesgesundheitsminister Wouter Beke (CD&V) zu Gast war, sowie im der Klinik "AZ Jan Palfijn" in Gent (Video unten).