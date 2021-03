Anti-Corona-Proteste und "Wilder Karneval" in Brüssel - Ohne Masken und ohne Abstand

Gleichzeitig trafen sich in den Brüsseler Marollen rund 200 Menschen zu einem kleinen Umzug des traditionsreichen „Wilden Karnevals“. Eigentlich war dieser Karnevalszug dieses Jahr aufgrund von Corona abgesagt worden, doch der Umzug zog von Vossenplein in den Marollen bis zur Hallepoort. Die Polizei griff zunächst nicht ein, obschon hier von den Corona-Maßnahmen und Regelungen so gut wie nichts zu sehen war. Am Ende wurde aber rund ein Dutzend Teilnehmer mit Bußgeldern belegt.