Corona-Regeln und Schule: "Wir zögern nicht, wenn nötig zusätzliche Maßnahmen zu ergreifen"

"Ich bin enttäuscht und beunruhigt"

Erika Vlieghe (Foto unten), Virologin und Leiterin des Corona-Beratungsgremiums GEMS, das die belgische Regierung in Sachen Exitstrategie berät, erinnerte am Sonntagmittag in der VRT-Sendung „De zevende dag“ („Der siebte Tag“) noch einmal daran, dass sich die Covid-Werte nicht in eine positive Richtung entwickeln und deshalb bedauert sie, dass der Konzertierungsausschuss aus Bund, Ländern und Regionen am Freitag so wenig durchgreifende Maßnahmen gegen die weitere Ausbreitung des Virus beschlossen haben.

„Ich kann nicht verbergen, dass ich enttäuscht und beunruhigt bin. Das ist ein typischer Moment: Als Beratergruppe geben wir Rat, politische Beschlüsse sind politische Beschlüsse. Wir müssen schauen, wo das Virus sitzt: Überall! In Schulen, aber auch am Arbeitsplatz und in unserem Privatleben. Da habe ich wenig zu gehört. Auch in den anderen Bereichen müssen viel deutlichere Schritte gesetzt werden“, so die Virologin.

Vliege bedauerte, dass man sich am Freitag fast nur mit dem Schulwesen befasst habe, auch wenn dies ein sensibler Bereich sei: „Es geht dabei nicht nur um Heimarbeit, sondern z.B. auch um Sicherheit am Arbeitsplatz. (…) Doch man muss auch den anderen Bereichen mehr Aufmerksamkeit widmen: Familie, Privatleben, Kontaktberufe…“