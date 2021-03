Doel muss dem Ausbau des Antwerpener Hafens nicht weichen - Wie kann hier die Zukunft aussehen?

Das Land will Interessengruppen wie „Doel 2020“ und die heutigen Bewohner in ihre Planungen mit einbeziehen und diese sollen auch an der Studie zur Zukunft des Dorfen beteiligt werden. Nach deren Ansicht hat Doel auch heute noch viel Potential - auch wenn das Kernkraftwerk mit dem gleichen Namen hier ganz in der Nähe liegt. Doel liegt übrigens nicht in der Provinz Antwerpen sondern ist ein Teil der Gemeinde Beveren in der Provinz Ostflandern. Die Provinzgrenze verläuft hier ganz in der Nähe.

Im Rahmen einer TV-Reportage für die Nachrichten drehte ein VRT-Kamerateam am Samstag einige idyllische Bilder in Doel, die den Charme des verfallenen und teilweise alternativ bewohnten Dörfchens heute unterstreichen (Video unten). Auffallend dabei ist, wie die Schiffe auf der Schelde auf der anderen Seite der Deiche quasi durchs Dorf fahren… (kurzes Video oben).