Fünf Jahre nach den Anschlägen auf Brüssel: Wie steht es um die Sicherheit in der Hauptstadt?

Diese Koordinierungsstelle ist das neue Krisenzentrum der Sicherheitsbehörde „Brüssel Prävention und Sicherheit“ (BPV/BPS). Wo sich dieses Zentrum befindet, bleibt geheim. Eigentlich sollte dieses hochsensible Krisenzentrum bereits 2019 in Betrieb genommen werden, doch die Arbeiten nahmen deutlich mehr Zeit in Anspruch, als geplant. Seit Weihnachten 2020 können von hier aus kleine und große Vorfälle, Krisen, Katastrophen und anderes gemanagt werden.

Nur kurze Telefongespräche mit dem Bundesinnenminister, mit dem Brüsseler Ministerpräsident, mit den Bürgermeistern der 19 Brüsseler Gemeinden und Stadtteile, mit den zuständigen hohen Beamten und mit den Korpschefs der Polizeizonen und der Polizeizentrale reichen aus, um in Aktion zu treten. Das kann vieles sein: Evakuierungen von ganzen Stadtteilen, strategische Entscheidungen über die Vorgehensweise bei Problemen, koordinierte Suche nach Entführungen oder schwerer Kriminalität u.a.m.

Hier laufen alle Fäden zusammen

Die Fäden laufen an zwei Stellen in einem Raum zusammen: Am „Kommandoposten Operationen“, ein Raum voller Computer sowie an einer ganzen Wand voller Bildschirme, über die das Tun und Lassen von ganz Brüssel aus der Sicht von zeitgleich 300 Kameras zu verfolgen ist. Von hier aus werden z.B. bei einer Evakuierung Verbindungsoffiziere geleitet, die sich mit allen anderen betroffenen Behörden zusammentun, z.B. mit der regionalen Brüsseler Nahverkehrsgesellschaft MIVB/STIB, die die Busse, die Straßenbahnen und die Brüsseler Metro betreibt. Die komplette Anlage hat 15 Mio. € gekostet und bietet knapp 100 Mitarbeitern Platz. Und Stromgeneratoren können das Zentrum tagelang in Betrieb halten und auch die Server kühlen.

