Gedenken an die Opfer der Anschläge vom 22. März 2016: "Gewalt darf nie die Überhand über uns bekommen."

Nach zwei stillen Gedenkmomenten am frühen Montagvormittag an den Orten der Anschläge fand gegen Mittag eine Gedenkveranstaltung am Schumanplatz im Brüsseler Regierungs- und Europaviertel statt. Dort richtete sich Premierminister Alexander De Croo (Open VLD/Foto) mit einer Ansprache in Niederländisch, Französisch und Englisch an die Menschen im Land und im Rest der Welt.