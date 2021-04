Stark steigende Statistik: "Dieses Wochenende ein kleines Krankenhaus mit Corona-Patienten gefüllt"

Im Zeitraum 15. bis 21. März wurden pro Tag im Schnitt 197 Corona-Patienten hospitalisiert. Das ist ein Anstieg um 22 % gegenüber der Vorwoche. Am Samstag (20. März) wurden 243 Patienten in Krankenhäusern aufgenommen und gleichzeitig 232 entlassen. Am Sonntag (21. März) wurden 183 Personen aufgenommen und 73 entlassen.

Insgesamt werden aktuell 2.247 Corona-Patienten in Krankenhäusern behandelt. 569 dieser Patienten liegen auf Intensivstationen, wovon 313 künstlich beatmet werden müssen.

Zwischen dem 12. und dem 18. März starben pro Tag im Durchschnitt 24 Menschen in Belgien an den Folgen einer Corona-Infizierung. Das ist ein Rückgang um 11 % gegenüber dem vorangegangenen Messzeitraum. Seit Ausbruch der Epidemie sind in Belgien 22.707 Menschen an dem Virus gestorben.

Im gleichen Zeitraum wurden pro Tag rund 3.867 neue Ansteckungen mit Covid-19 gemeldet, 42 % mehr als in der Woche davor. Gleichzeitig wurden täglich etwa 54.600 Tests durchgeführt, 19 % mehr als in der Vorwoche. Davon erwiesen sich 7,5 % Tests als positiv (+ 1 %). Am 15. März wurden an einem Tag 5.275 Personen positiv getestet - die höchste Tageszahl seit November 2020. Bis heute haben sich in Belgien 837 Menschen mit Covid-19 angesteckt.

Am Stichtag 20. März hatten insgesamt 965.473 Bürger in Belgien ihre erste Corona-Impfdosis erhalten und 441.822 Personen wurden auch bereits zum zweiten Mal gegen das Virus geimpft (4,8 % der erwachsenen Bevölkerung).