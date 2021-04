Volle Züge zur Küste? Westflanderns Gouverneur wirft Bahn und Verkehrsminister Versäumnisse vor

Ostende und Blankenberge am meisten betroffen

Ostende und Blankenberge sowie in geringerem Maße Knokke haben Bahnhöfe, die von Tagestouristen massiv per Zug angesteuert werden. Blankenberges Bürgermeisterin Daphné Dumery (N-VA) steht hinter der Verzugsklage des Gouverneurs und auch Bart Tommelein (Open VLD), der Bürgermeister von Ostende reagiert.

Er will der Bahn einen offiziellen Brief schreiben. Tommelein droht ebenfalls mit juristischen Schritten und kündigte an, andernfalls selbst Maßnahmen treffen zu wollen. Das kann eine Sperrung bestimmter Orte in der Stadt sein, aber auch die Schließung des Bahnhofs, wobei er auf die Unterstützung seines Provinzgouverneurs wohl zählen kann.