Vor 5 Jahren wurde Brüssel von zwei schweren Terroranschlägen erschüttert

Panik bei den Terroristen?

Nach der Festnahme Abdeslams geriet die islamistische Terrorzelle von Paris und Brüssel in Panik und verübte die Anschläge in Zaventem und Maalbeek. Offenbar waren ursprünglich eher weitere Attentate in Paris geplant, doch kurzfristig wurde Brüssel ausgewählt, wo das Kommando bereits auf grünes Licht wartete. Am 22. März in den Morgenstunden schlugen Ibrahim El Bakraoui, sein jüngerer Bruder Khalid El Bakraoui, Najim Laachraoui, Mohamed Abrini und Osdama Krayem zu. Ibrahim El Bakraoui und Najim Laachraoui kamen bei ihren Selbstmordanschlägen in Zaventem ums Leben und Khalid El Bakraoui in der Brüsseler U-Bahnstation Maalbeek.

Abrini, der "Mann mit Hut", hingegen verließ den Flughafen zu Fuß in Richtung Brüssel, wobei sein Weg von allen möglichen Überwachungs- und Verkehrskameras aufgezeichnet werden konnte, und Krayem machte sich in Maalbeek aus dem Staub. Vermutlich sollte der aus Schweden stammende Islamist in der U-Bahn-Station Schuman zuschlagen, doch er spülte seinen Sprengstoff in eine Toilette und verschwand. Beide konnten verhaftet werden. Die Aussagen, die die beiden „verhinderten“ Terroristen bei ihren Verhören machten, gaben wichtigen Aufschluss über das, was damals geschah und zwar vor, während und nach den Anschlägen. Beide Verdächtigen hatten beschlossen, ihrem Selbstmord-Terrorauftrag nicht Folge zu leisten.

