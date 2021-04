1 Mio. Belgier haben mindestens eine Dosis erhalten: Wer sind die Geimpften? Und geht es endlich schneller?

In den Seniorenheimen sind die Impfungen so gut wie abgeschlossen. Die flämischen Zahlen (laatjevaccineren.be) zeigen, dass nur 3,6 Prozent der Bewohner nicht geimpft werden konnten oder wollten. Bei den Mitarbeitern in den flämischen Seniorenheimen sind rund 12 Prozent nicht gegen Corona geimpft. Das sind nicht nur Impfgegner, sondern auch Personen, die sich z. B. aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen. In Brüssel und Wallonien ist die Bereitschaft des Pflegepersonals in den Seniorenheimen deutlich geringer.

Die Wirkung der Impfkampagne zeigt sich bereits in den Zahlen. In den Pflegeheimen gibt es kaum noch Todesfälle oder Krankenhauseinweisungen im Zusammenhang mit Covid-19.

Auch das Krankenhauspersonal, das bei der Impfkampagne Vorrang bekam, hat bereits die erste Spritze des Impfstoffs erhalten. In Flandern haben 88 der 90 Krankenhäuser mit der Impfung begonnen. Über 80 Prozent der Mitarbeiter haben mindestens die erste Dosis erhalten.