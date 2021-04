Biostatistiker Molenberghs reagiert besorgt auf Corona-Entwicklung und fordert drastische Maßnahmen

"Selbst im günstigsten Fall, also wenn der aktuelle Anstieg von 40 Prozent das Maximum wäre, steuern wir in der kommenden Woche auf 7.000 bis 7.500 Neuinfektionen pro Tag zu”, erklärt Biostatistiker Geert Molenberghs in der Tageszeitung De Morgen. Das würde 900 bis 1.000 belegte Betten in der Intensivpflege bedeuten: “Diese Entwicklung geht viel zu schnell, um sich keine Sorgen zu machen. Außerdem pendeln sich die Corona-Zahlen dann auf einem noch höheren Niveau ein und steigen von dort aus wieder weiter”, so die Prognose des Biostatistikers.

Molenberghs befürchtet, dass das belgische Gesundheitssystem nicht in der Lage ist, noch höhere Infektionszahlen zu bewältigen.



"Ja, es ist wichtig, sehr schnell einzugreifen, wenn wir die Belegung in den Krankenhäusern wenigstens etwas unter Kontrolle halten wollen", sagt Molenberghs. Je schneller und je drastischer eingegriffen wird, desto kürzer und lohnender sollte der Aufwand sein.”

Auch andere Experten aus dem Gesundheitswesen raten dringend zu neuen Maßnahmen