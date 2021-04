Polen übernimmt Impfung der NATO-Mitarbeiter in Brüssel, weil Belgien sich weigerte

Weil im Juni möglicherweise ein NATO-Gipfel in Brüssel stattfindet, müssen alle Mitarbeiter am Hauptquartier der Allianz in Brüssel Ende dieser Woche geimpft werden. Die Impfung wird nicht von belgischen Ärzten vorgenommen, sondern von einem polnischen Impfteam. Der Grund? Belgien wollte mit seiner Impfkampagne nicht in Verzug geraten.