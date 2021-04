Vier Minderjährige mit Plänen für Terroranschläge verhaftet: Einer hatte bereits eine Machete gekauft

Warum diese Jugendlichen für einen radikalen Islam eifern, ist noch nicht klar. Wohl, dass diese Radikalisierung sich in den letzten Monaten vollzogen hat.

"Auffallend ist, dass der Mord an Samuel Paty auch in Belgien ein wichtiges Signal für die Radikalisierung von Minderjährigen war", so Justizminister Van Quickenborne. Der französische Lehrer für Geschichte hatte zwei Karikaturen des Propheten Mohammed während einer Unterrichtsstunde über Meinungsfreiheit gezeigt. Daraufhin wurde er von einem radikalen Jugendlichen enthauptet.

"Wir sehen jetzt zum ersten Mal seit drei Jahren Minderjährige auf unserer Terroristenliste", so der Minister weiter. "Zuerst die beiden Minderjährigen in Eupen. Und jetzt kommen noch vier weitere minderjährige Einzeltäter. (…) Wir müssen unbedingt ein Auge auf diese jungen Leute haben." Auch die Corona-Krise kann die Radikalisierung auslösen. Junge Leute verbringen mehr Zeit am Computer und haben weniger außerschulische Aktivitäten.