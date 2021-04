Flanderns Fischer dürfen vorerst weiter in Richtung britische Gewässer auslaufen

Die EU-Fischereiminister haben sich am Dienstag auf vorläufige Fangquoten für 2021 einigen können. Die neuen Absprachen gelten vorerst bis Ende Juli. In dieser Periode dürfen die Fischer 60 % ihrer möglichen Fangquoten nutzen, wie die flämische Fischerei- und Landwirtschaftsbehörde Vilt meldet. Diese Fangmengen wurden auf Empfehlung des International Council fort he Exploration of the Sea (ICES) vereinbart. Flanderns Landesfischereiministerin Hilde Crevits (CD&V) drängt weiter auf ein schnelles und definitives Abkommen zu den möglichen Fangmengen in britischen Gewässern.