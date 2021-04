Magritte-Gemälde "Le mois des vendanges" bei Christie’s für 11,6 Mio. € versteigert

"Ein echtes Meisterwerk"

In den Augen von Charly Herscovici, Vorsitzender der Magritte-Stiftung in Belgien und Verwaltungsratsvorsitzender des Magritte-Museums in Brüssel, ist dieses Gemälde ein historisch-ikonisches Werk. Vor der Auktion bei Christie’s sagte er: „Es ist ein großes Werk, ein echtes Meisterwerk, ein Museumsstück. Es geschieht nur sehr selten, dass ein Gemälde dieser Qualität in einer Auktion zu sehen ist. (…) Es steht für den gesamten Geist des Malers in einem einzigen Werk. Dieses Werk braucht kleine Unterschrift.“



Vor zwei Jahren wurden bereits einmal 7 wichtige Werke von René Magritte auf einmal versteigert u.a. „Le lieu commun“, das für 21,1 Mio. € verkauft wurde (der bisher teuerste Magritte). Die Auktion von 2019 brachte damals insgesamt 37 Mio. € ein. Und 2017 wurden bei einer Auktion für das Magritte-Gemälde „L'empire des lumières“ 20,5 Mio. € gezahlt.