Premier De Croo zur "Osterpause": "Wir haben uns für einen kurzen Schmerz entschieden"

Kritik aus dem Schulwesen

Im Katholischen Unterrichtswesen in Flandern sieht man aktuell noch viele Unklarheiten. Da vorläufig kein Kontaktunterricht in den unteren Unterrichtsstufen gegeben werden dürfe, könne es erst wieder nach den Osterferien Unterricht geben. Man könne nicht von jetzt auf gleich auf Distanzunterricht umschalten. Dort setzt man darauf, dass die Schulen nach den Ferien wieder in vollem Umfang mit ihren Unterrichten beginnen können.

Flanderns Landesbildungsminister Ben Weyts (N-VA) regte sich nur kurz nach der Pressekonferenz der Regierungen regelrecht auf: „Der Ikea bleibt offen und die Schulen müssen dicht gemacht werden. Kinder treffen, um Geschäfte offen zu halten, das verstehe ich nicht. Das ist nicht meine Sicht auf die Gesellschaft!“ Er reagierte denn auch bitter enttäuscht: „Wir haben in den vergangenen Wochen mit allen Schulträgern Seite an Seite Blut und Wasser geschwitzt, um unsere Schulen sicher offenhalten zu können. Wir sind weiter der festen Überzeugung, dass wir als Gesellschaft unserer Bildung, unseren Kindern und Jugendlichen Vorrang einräumen müssen und dies nicht nur mit Worten, sondern auch mit Taten. Und nein, unsere Kinder und unsere Schulen sind nicht der Motor dieses Virus.“

Weyts will jetzt prüfen lassen, ob es in Flandern nicht doch zu Distanzunterricht in allen Bereichen kommen kann. Im Schul- und Bildungswesen herrscht allgemeines Unverständnis, wowohl bei den einzelnen Instituten und Schulträgern, als auch bei den Lehrergewerkschaften. Hochschulen und Unis stellen sich die Frage, warum sie keine Unterrichte mehr geben dürfen. Sie würden bereits seit Monaten fast auf ganzer Ebene Distanzunterricht geben und dies funktionieren bestens, hieß es von dieser Seite her.