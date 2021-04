Außenministerin Sophie Wilmès trifft ihren US-Amtskollegen Anthony Blinken

Am Rande des Gipfels zwischen der NATO und der Europäischen Union in Brüssel hat Bundesaußenministerin Sophie Wilmès (Open VLD) ihren US-Amtskollegen Anthony Blinken zu bilateralen Gesprächen getroffen. Dabei unterstrich Blinken, dass die USA in Zukunft sowohl enger mit der NATO, als auch mit der EU zusammenarbeiten wollen.