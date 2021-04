Der 3. Lockdown soll den belgischen Einzelhandel bis zu 1 Mia. € kosten

Bundesinnenministerin Annelies Verlinden (CD&V) gab am Freitag zu verstehen, dass es den Einzelhändlern, die auf Absprache mit ihren Kunden umschalten müssen, selbst überlassen ist, wie sie dies gestalten. Die Regierung besteht lediglich auf Systeme mit Terminvergabe in festen Zeitfenstern, so Verlinden. Das könne mit einem kleinen Verwaltungsaufwand gewährleistet werden. Das Kunden auf Verdacht zu einem Geschäft gehen und vor Ort in einer Warteschlange auf ein Zentfenster zu hoffen, hält Verlinden im Sinne von Kontaktvermeidung für keine gute Idee, doch ein dahingehendes Verbot wurde auch nicht erlassen.

Einkaufen nach Absprache in den nicht wichtigen Geschäften ist nach den neuen Corona-Maßnahmen ab Samstag (27. März) erforderlich. Laut Comeos wollen ohnehin rund 85 % der Einzelhändler in den kommenden Tagen auf „Click an Collect“ umschalten.