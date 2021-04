Klimaprozess von Umweltschützern gegen den belgischen Staat: Urteil erfolgt Anfang Juli

Doch ein Richter könne Staat und Politik keine politischen Schritte vorgeben, wie Nathalie Van Damme, eine der Anwältinnen des Föderalstaates gegenüber VRT NWS erklärte: „Der Richter muss nachschauen, ob die Regeln eingehalten werden, z.B. die internationalen und europäischen Normen. Und die Kläger sagen nicht, dass die Ziele nicht erreicht werden. Sie sagen, dass sie nicht ambitioniert genug sind. Wir sind aber der Ansicht, dass dies eher eine politische Frage, als eine juristische Frage ist. Dies ist nicht Sache eines Gerichts.“

Genau diese Frage muss der zuständige Richter jetzt beantworten. Erst dann kann geklärt werden, ob Regeln, sprich Zielsetzungen übertreten wurden bzw. nicht eingehalten und ob die Regierung in dieser Frage denn auch verurteilt werden kann. Nach Ansicht der Vereinigung „vzw Klimaatzaak“ halten sich die verschiedenen Regierungen in Bund und Ländern in Belgien nicht an die Vorgaben und die gemachten Zusagen, dass unser Land bis 2050 klimaneutral sein kann.