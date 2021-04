Volle Züge in Richtung Küste? Die belgische Bahn arbeitet mit einem Warnsystem

Provinzgouverneur Carl Decaluwé will vermeiden, dass sich die Menschen an den Stränden und in den Innenstädten der Küstenbadeorte drängen und die belgische Bahn will verhindern, dass sich angesichts steigender Corona-Zahlen im Land die Menschen in den Zügen drängen und womöglich gegenseitig mit Covid-19 infizieren.