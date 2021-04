Impfprogramm in Belgien läuft weiter nach Plan, sagt der Leiter der Impf-Taskforce

Die belgische Impfkampagne liegt nach wie vor im Zeitplan. Das hat Dirk Ramaekers auf einer Pressekonferenz am Samstagnachmittag gesagt. Seit Beginn der Impfungen war immer wieder die Rede von großen Verzögerungen: “Wir halten uns aber an unseren ursprünglichen Zeitplan, der zu Beginn des Jahres aufgestellt wurde", so Dirk Ramaekers.