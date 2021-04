Loena Hendrickx belegt bei der Eiskunstlauf-WM den 5. Platz

Die 21-jährige aus Turnhout bei Antwerpen hat die beste Kür ihrer jungen Karriere auf dem Eis gebracht. Am Freitagabend erzielte sie 141,16 Punkte und erreichte damit 208,44 Punkt insgesamt. Zur Musik von Fever passierte ihr kein einziger Fehler. Es ist auch ihr bisher bestes Ergebnis nach dem Challenge Cup in Den Haag (204,68) im Februar.

Am Mittwoch hatte die Läuferin aus Arendonk in ihrem Kurzprogramm trotz eines Sturzes 67,28 Punkte erreicht. Ihre persönliche Bestleistung liegt bei 72,18 Punkte im Oktober 2020 in Budapest. Mit dieser Spitzenleistung qualifizierte Hendrickx sich für die Spiele in Peking 2022. Trainiert wird sie von ihrem Bruder Jorik Hendrickx, Doppelolympiateilnehmer im Eiskunstlauf, und von Carine Herygers, ihrer anderen Trainerin, herzlich beglückwünscht.