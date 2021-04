Ab 1. Juli: Schüler- und Studentenabo für öffentliche Verkehrsbetriebe in Brüssel nur noch 12 € pro Jahr

In ihrer Pressemitteilung erklärte die Brüsseler Regierung, sie wolle "einen klaren und viel erschwinglicheren 'Jugendtarif' für die 12- bis 24-Jährigen einführen: "Jeder junge Mensch in Brüssel muss die Möglichkeit haben, sich ohne große Schwierigkeiten und Kosten in unserer Region fortbewegen zu können. Ich bin daher sehr froh, dass die Regierung diesen neuen Tarif einführen kann”, sagte der Brüsseler Ministerpräsident Rudi Vervoort (frankophone Sozialisten, PS).

Die Brüsseler Ministerin für Mobilität, Elke Van Den Brandt (flämische Grüne), betonte ihrerseits, dass "Gewohnheiten, die in jungen Jahren geprägt werden, für lange Zeit bestehen bleiben ... Um junge Menschen davon zu überzeugen, unsere öffentlichen Verkehrsmittel zu nutzen, bieten wir ihnen einen deutlich günstigeren Tarif an.”

Vervoort und Van den Brandt wiesen auch darauf hin, dass die MIVB/STIB jedes Jahr mehr als 400 Millionen Fahrgäste befördere und das Angebot an Bussen, Trams und Metros in den kommenden Jahren erweitert werde, mit 20 % mehr Plätzen in den Bussen, der Entwicklung von sieben neuen Tramlinien und einer zusätzlichen Metro-Linie.