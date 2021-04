Aufwärtstrend bei den Corona-Zahlen hält an, über 700 Patienten auf Intensivstation

Zwischen dem 21. und 27. März wurden im Schnitt 237 Patienten pro Tag ins Krankenhaus eingeliefert. Das ist ein Anstieg von 22 Prozent im Vergleich zur Vorwoche. Am Samstag lag der Anstieg bei 23 Prozent, am Freitag bei 22 Prozent.

Am Samstag haben die Krankenhäuser 292 Einweisungen (+91 im Vergleich zu Freitag) registriert. Samstag vor einer Woche waren 242 Personen im Zusammenhang mit der Covid-19-Infektion eingeliefert worden. 259 (+59) Patienten konnten das Krankenhaus wieder verlassen.

Insgesamt befanden sich gestern am Samstag 2.568 (+69) Corona-Patienten im Krankenhaus. 701 Patienten (+37) werden auf der Intensivstation behandelt, 375 (+12) müssen beatmet werden.

In der Woche vom 17. bis 23. März waren im Schnitt 27 Personen pro Tag an den Folgen des Corona-Virus gestorben. Diese Zahl ist im Vergleich zur Vorwoche um 12 Prozent gestiegen.

Zwischen dem 18. und 24. März sind im Schnitt 4.636 Neuinfektionen pro Tag bestätigt worden, 27 Prozent mehr als in der Vorwoche. Am Samstag lag der Anstieg bei 31 Prozent, am Freitag bei 32 Prozent. Das Tempo der Neuinfektionen scheint sich zu verlangsamen, obwohl der prozentuale Anstieg weiterhin hoch ist.

Zwischen dem 18. und 24. März sind im Schnitt 64.100 Corona-Tests pro Tag durchgeführt worden. Das sind 22 Prozent mehr als in der Vorwoche.



Die Positivitätsrate (die Anzahl der positiven Tests im Verhältnis zu allen durchgeführten Corona-Tests) liegt bei 7,7 Prozent und steigt um 0,4 Prozent. Das bedeutet, dass mehr als 7 von 100 der durchgeführten Tests positiv sind. Die Weltgesundheitsorganisation WHO betrachtet ein Verhältnis über 5 als besorgniserregend.



Der R-Wert oder Ausbreitungsgeschwindigkeit des Virus liegt derzeit bei 1,13. Das bedeutet, dass jede Person, die mit dem Coronavirus infiziert ist, im Schnitt mehr als 1 weitere Person ansteckt. Fällt der R-Wert unter 1, geht die Epidemie zurück. Im Januar lag der R-Wert in Belgien unter 1.

Am 26. März hatten 1.201.488 Belgier/innen eine erste Impfdosis erhalten. Das sind 13,1 % der erwachsenen Bevölkerung. Von diesen haben 497.321 eine zweite Impfdosis gespritzt bekommen.