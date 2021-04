Earth Hour: Licht aus für den Klima- und Naturschutz

Zum Auftakt der größten Umweltschutzaktion weltweit wurden um 20:30 Uhr Ortszeit die Lichter der Wolkenkratzer von Singapur bis Hongkong und von Monumenten wie dem Opernhaus in Sydney ausgeschaltet.

Das Kolosseum in Rom, der Rote Platz in Moskau, Westminster und die Leuchtreklamen am Piccadilly Circus in London, das Brandenburger Tor in Berlin und die drei Etagen des Eiffelturms in Paris wurden ebenfalls in Dunkelheit getaucht.

Viele Stätten, Denkmäler und Gebäude knipsten ihre Lichter zwischen 20.30 und 21.30 Uhr Ortszeit aus. In Belgien wurde u. a. das Licht im Atomium in Brüssel ausgeschaltet.