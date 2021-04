Kein neuer Sieg für die Roten Teufel, die 1:1 gegen Tschechien spielen

Belgien musste sich am Samstagabend in Prag mit einem 1:1 unentschieden gegen die tschechische Nationalelf begnügen. Den Roten Teufeln gelang nach einem Rückstand in der zweiten Hälfte noch der Ausgleich in der 60. Spielminute durch Romelu Lukaku. Belgien und Tschechien haben je vier Punkte und stehen beide an der Spitze der Gruppe E für die WM-Qualifikation 2022.