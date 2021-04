Erste Frühlingstage mit viel Sonne und mildem Wetter um 20 Grad

Es wird ein sonniger Montag mit höchstens ein paar hohen Wolken und in der Küstenregion möglicherweise ein paar niedrigen Wolken. Das Quecksilber steigt auf 15 bis 17 Grad in den Ardennen und 17 oder 18 Grad anderswo. In den Kempen im Nordwesten von Belgien sind bis zu 19 Grad möglich. Auch in der Nacht von Montag auf Dienstag bleibt der Himmel, laut VRT-Wettermann Deboosere, wolkenfrei und sternenklar.

Am Dienstag und Mittwoch wird es wieder trocken und extrem sonnig, mit sehr milden Höchstwerten mit lokal bis zu 22 Grad.

Donnerstag ist ein Übergangstag. Es wird deutlich kühler, die Bewölkung nimmt zu und die Höchstwerte sinken unter 10 Grad. Es bleibt trocken.