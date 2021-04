Europareise ohne gegen Corona-Regeln zu verstoßen? Mini-Europa in Brüssel ist wieder geöffnet

Die ersten Besucher am Montagmorgen waren von der Wiedereröffnung begeistert. "Es ist schön, dass wir jetzt hierher gehen können", sagte ein Vater von zwei Kindern: "Jetzt, wo wir eine zusätzliche Woche Ferien haben, ist dies eine ideale Aktivität und lehrreich dazu."

Auch eine Familie aus Puurs freut sich: "Wir beginnen unsere Extrawoche mit einem Ausflug, dann geht es zurück zur Arbeit und zur Kinderbetreuung." Sogar Lehrkräfte kommen mit ihren Sprösslingen vorbei: "Normalerweise würde ich jetzt vor der Klasse stehen, aber es ist keine Schule mehr, also sind wir hier."

Die ersten ausländischen Touristen waren am Montagmorgen ebenfalls bereits in Mini-Europa. "Ich bin sehr glücklich, in Belgien zu sein. Ich wollte meinem Freund unbedingt Mini-Europa zeigen", sagt ein Tourist aus der Ukraine. "Ich war schon mal hier und so hat man tatsächlich das Gefühl, in ganz Europa gewesen zu sein."