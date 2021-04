Gewerkschaften streiken landesweit gegen die Begrenzung von Lohnerhöhungen auf 0,4 %

Von der landesweiten Protestaktion am Montagmorgen sind insbesondere die öffentlichen Verkehrsbetriebe betroffen. Die belgische Bahn gewährleistet nur eine minimale Dienstleistung. Das heißt, dass etwas mehr als die Hälfte der Züge fährt.

Bei der flämischen Nahverkehrsmittelgesellschaft De Lijn fährt nur ein Fünftel der Busse und Straßenbahnen. Besonders betroffen sind die Provinzen Antwerpen und Limburg, wo so gut wie keine öffentlichen Verkehrsmittel unterwegs sind. In Westflandern sind 1 von 3 Bussen und Straßenbahnen im Einsatz.

Die Brüsseler Verkehrsgesellschaft MIVB/STIB bedient nur die Metrolinie 1 zwischen Westbahnhof und Montgomery. Die anderen Linien werden nicht betrieben. Straßenbahnen werden nur auf sieben der siebzehn Hauptlinien eingesetzt (Linien 3, 4, 7, 8, 9, 82 und 92), während Busse auf knapp einem Fünftel der Linien (36, 46, 53, 58, 59, 65, 71, 87, 89 und 95) fahren.

Im Laufe des Tages wird auch ersichtbar, welche privaten Unternehmen an der nationalen Gewerkschaftsaktion teilnehmen. Am Montagmorgen stand bereits fest, dass die Belegschaften von großen Unternehmen wie Audi Brüssel, Arcelor Mittal in Gent, Proximus in Brüssel und Coca Cola in Antwerpen sich dem Streik angeschlossen haben.