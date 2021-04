Auditbericht über Verein der flämischen Abgeordneten Sihame El Kaouakibi vernichtend

Aus der Prüfung der Bücher geht hervor, dass öffentliche Gelder für Let’s Go Urban an private Unternehmen von El Kaouakibi und insbesondere an A Woman’s View geflossen sein.

Von 2018 bis jetzt hatte Let's Go Urban insgesamt 3,4 Millionen Euro an Investitionszuschüssen von der Stadt Antwerpen erhalten. Zusätzlich erhielt der Verein, der sich um benachteiligte Jugendliche kümmerte, noch einen Zuschuss von 320.000 Euro aus Flandern. Ohne Belege und ohne Kontrolle der Behörden seien rund 450.365,83 Euro veruntreut worden.

In dem Auditbericht steht auch, dass verschiedene Rechnungen gefälscht worden seien, um den Kauf von Möbeln für ein Unternehmen von El Kaouakibi zu vertuschen. Darüber hinaus seien wichtige Stücke aus der Buchhaltung verschwunden. Die vorläufige Verwalterin will untersuchen lassen, ob diese Stücke aufgrund eines Hackings oder absichtlich aus der Buchhaltungsplattform entfernt worden seien.

Laut Annemie Moens erhärtet sich der Verdacht, dass in den letzten Jahren der finanzielle Gewinn von Frau El Kaouakibi und den mit ihr verbundenen Unternehmen im Vordergrund stand", heißt es auf der letzten Seite des Berichts: “Die Jugendlichen spielen zwar immer noch eine wichtige Rolle, aber eindeutig nicht die Hauptrolle. Es ist erschütternd zu sehen, dass Frau El Kaouakibi ohne jegliche Skrupel die ihr von Dritten zur Verfügung gestellten Gelder in einer derart inakzeptablen und verdeckten Weise ausgegeben hat."