Belgische Bahn aktiviert den Stop-and-Go-Plan: zu viele Reisende in den Bahnhöfen, jeder will an die Küste

Die belgische NMBS/SNCB hat alle Reisenden aufgerufen, sich im Vorfeld über das Aufkommen in den Bahnhöfen und Zügen zu informieren. Zu viele Leute wollten am Dienstag an die Küste fahren und wollen dies wohl auch am Mittwoch. In den großen Bahnhöfen im Landesinnern wurde der Stop-and-Go-Plan aktiviert und der Reisendenstrom eventuell bereits im Abfahrtsbahnhof “kanalisiert”.