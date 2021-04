Mitarbeiter der Antwerpener Staatsanwaltschaft im Rahmen der Sky-ECC-Ermittlungen verhaftet

Eine der sich daraus ergebenden gerichtlichen Ermittlungen führte zu einem Mitarbeiter der Antwerpener Staatsanwaltschaft. Am vergangenen Samstag waren sechs Durchsuchungen durchgeführt worden, vier in Privatwohnungen und zwei im Antwerpener Gerichtsgebäude. Die Polizei nahm zwei Personen fest. Sie wurden wegen Verdachts auf Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung, Computerbetrug, Korruption und Verletzung des Berufsgeheimnisses in Untersuchungshaft genommen.