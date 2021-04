Volvo bringt großzügigen schwedischen Elternschaftsurlaub nach Belgien: sechs Monate für alle Mitarbeiter/innen

Während der zusätzlichen Wochen erhalten die Volvo-Mitarbeiter/innen 80 Prozent ihres Basislohns.

Das überzeugt nicht unbedingt jeden. "Einige Eltern sind besorgt über die möglichen Auswirkungen auf ihr Team und ihre langfristigen Karriereaussichten. Darüber hinaus gibt es in bestimmten Kulturen klare Erwartungen an die Rolle der Väter bei der Arbeit und zu Hause."

Deswegen will Volvo Cars die 24 Wochen Elternschaftsurlaub als vorab festgelegte Option anbieten. Und so vermeiden, dass sie immer nur oder viel häufiger nur von Frauen in Anspruch genommen wird. “Das ist auch ein Zeichen, dass wir es mit der Gleichstellung ernst meinen”, reagierte die Geschäftsführerin von Volvo Cars in Gent.