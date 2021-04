Achtung Zeckenbiss: Melden Sie ihn bei Sciensano

Zecken sind Spinnentiere, die sich vom Blut ihrer Wirte ernähren. Sie können Keime übertragen, wie z. B. Borrelienbakterien, die die Lyme-Krankheit verursachen.

2020 wurden in Belgien etwa 9.935 Zeckenbisse gemeldet: 4.821 in Flandern, 237 in Brüssel und 4.877 in der Wallonie. Die meisten davon wurden in den Provinzen Antwerpen, Flämisch-Brabant, Namur, Luxemburg und Lüttich registriert.

Aus den Statistiken des Gesundheitsinstituts geht auch hervor, dass acht von zehn Zeckenbisse im Umkreis von 10 km um die Wohnung und bei Freizeitaktivitäten (90 %) registriert wurden. Möglicherweise hat der Lockdown und das Reiseverbot die Zunahmen im vergangenen Jahr bedingt. Es fanden mehr Freizeitaktivitäten in der Natur statt und viele haben ihren Urlaub zu Hause verbracht, vermutet Sciensano.