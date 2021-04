Belgischer Staat hat 30 Tage, um eine Rechtsgrundlage für die Corona-Maßnahmen zu schaffen

Das Gericht erster Instanz in Brüssel hat den belgischen Staat in einem Eilverfahren verurteilt, eine Rechtsgrundlage für die Corona-Maßnahmen zu schaffen. Falls der Staat dieser Aufforderung innerhalb von 30 Tagen nicht nachkommt, drohen Belgien Geldstrafen in Höhe von 5.000 Euro pro Tag. Das gab Audrey Lackner, Anwältin der Liga für Menschenrechte, am Mittwoch bekannt, die den Fall vor Gericht gebracht hatte.