Polizeibeamter aus Lommel schuldig befunden, einem Verdächtigen in Handschellen Schläge ins Gesicht versetzt zu haben

Das Antwerpener Berufungsgericht hat einen Hauptkommissar von Lommel (Provinz Limburg) wegen übermäßiger Gewaltanwendung schuldig gesprochen. Auf Videobildern war zu sehen, wie er einem Mann in einer Zelle sechsmal ins Gesicht schlägt. Im Anschluss an den Bericht der VRT-Pano-Redaktion über Polizeibrutalität waren die Bilder an die Redaktion übermittelt worden. Der Polizist war zuvor von einem ersten Richter freigesprochen worden.