Hyazinthenfest im Wald von Halle findet auch in diesem Jahr nicht statt

Wegen der Corona-Epidemie und der steigenden Zahl von Infektionen hat die Gemeinde von Halle zum zweiten Mal in Folge das Hyazinthenfest im Haller Wald absagen müssen. Der blaue Wald ist im In- und Ausland bekannt und vielen Touristen einen Abstecher in die Gemeinde südlich von Brüssel wert.