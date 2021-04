Und die neue Miss Belgien ist … Kedist Deltour aus Harelbeke

Die 23-jährige Kedist Deltour aus Harelbeke ist im Proximus Theater in Adinkerke zur Miss Belgien 2021 gekrönt worden. Sie tritt die Nachfolge von Céline Van Ouytsel an. Die Wahl der Miss Belgien fand am Mittwochabend während einer Gala-Show unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt.