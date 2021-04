Wegen Fensterplatzregelung in den Zügen: Bahnchefin droht Züge an die Küste zu streichen

Sophie Dutordoir, CEO der belgischen NMBS/SNCB, hat sich in einem Brief an die Regierung über die Fensterplatzregelung beschwert. Zur Bekämpfung der Corona-Epidemie hat die Bundesregierung beschlossen, dass Erwachsene in den Zügen Richtung Küste ab dem 3. April nur noch am Fenster sitzen dürfen. Die neue Regelung führe zu chaotischen Zuständen, so die Bahnchefin. Wenn die Regierung daran festhalte, bleibe ihr nichts anderes übrig, als den Zugverkehr zur Küste einzustellen.