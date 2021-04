Haus des Grauens des Kindermörders Marc Dutroux wird zum Garten des Gedenkens

"Ein Garten zwischen Erde und Himmel", das soll anstelle des Dutroux-Hauses entstehen, so der Bürgermeister von Charleroi, Paul Magnette (PS). Auf diese Weise entstehe eine Erinnerungsstätte an das, was an diesem Ort geschehen ist. "Damit wir nicht vergessen, aber die Erinnerung erträglich machen: für die Familien der Opfer, aber auch für die Menschen in Charleroi und im ganzen Land."

Der Name wurde von den Müttern von Julie und Melissa erdacht, die genau an dieser Stelle zu Tode kamen: "Der Name ist mir spontan eingefallen", erklärt Louisa Albert, Julies Mutter. "So entsteht ein Band zwischen uns auf der Erde und unseren Kindern im Himmel."

Das halboffene Gebäude in Charleroi ist eines von Dutroux' vielen Häusern, und es ist dasjenige, das am meisten mit dem von ihm verübten Horror in Verbindung gebracht wird. Im Inneren des Hauses befindet sich der Keller, in dem er alle Mädchen, die er entführt hat, eingesperrt hat. Der Eingang war hinter einem Regal versteckt. Julie Lejeune und Mélissa Russo sind dort gestorben. An Marchal und Eefje Lambrecks wurden dort eine Zeit lang eingesperrt, bevor sie in ein anderes Haus in Jumet gebracht wurden. Schlußendllich konnten Sabine Dardenne und Laetitia Delhez nach der Verhaftung von Dutroux aus diesem Keller befreit werden.

Anlässlich des Prozesses gegen Marc Dutroux im Jahr 2004 konnte "Het Journaal" (VRT NWS – Fernsehnachrichten) Bilder aus dem Inneren des Hauses des Grauens machen. Sie können den Bericht in Niederländisch hier sehen.