Krawalle in Brüsseler Park ‚Ter Kamerenbos‘: Dutzende Verletzte, 22 Personen festgenommen

8 verwundete Jugendliche, 26 verwundete Polizisten und 7 verwundete Polizeipferde, das ist die Bilanz der Unruhen im ‚Ter Kamerenbos‘ (Bois de la Cambre) in Brüssel. Eine gefälschte Ankündigung zu einem spontanen Festival in den sozialen Medien wurde von tausenden junger Leute ernst genommen. Sie versammelten sich am Donnerstagnachmittag in der Parkanlage, um zu feiern ohne sich an die Coronaregeln zu halten. Als die Polizei eingriff, geriet die Situation außer Kontrolle. Innenministerin Annelies Verlinden (CD&V) ist sehr verärgert.