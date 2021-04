Krawalle in Brüsseler Park: Video zeigt wie Polizeipferd eine Frau umwirft. Ermittlungen eingeleitet

Bei der Räumung der Parkanlage kamen auch berittene Polizisten zum Einsatz. Ein Video, das in den sozialen Medien die Runde macht, zeigt, wie ein berittener Polizist eine Frau mit seinem Pferd zu Boden wirft. "Ich habe verschiedene Bilder gesehen, aber es ist noch zu früh, um ein Urteil zu fällen. Ich werde das untersuchen, aber es ist natürlich so, dass die Maßnahmen verhältnismäßig sein müssen, und das ist etwas, das wir weiter untersuchen werden", so die Innenministerin.

Der Kontext, in dem das Filmmaterial aufgenommen wurde, ist unklar und wird derzeit untersucht. Am Freitagmorgen teilten die Brüsseler Justizbehörden mit, dass sie die Bilder, die in den sozialen Medien kursieren (darunter auch der Vorfall mit dem Pferd), analysieren werden. Die Sprecherin der Justizbehörden, Sarah Durant, sagte gegenüber Journalisten: "Zum jetzigen Zeitpunkt haben wir noch keine Beschwerden über Gewalt durch Polizeibeamte erhalten. Jeder, der denkt, dass er Opfer einer Straftat geworden ist, kann dies melden und anzeigen".