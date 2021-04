Wollen Sie schneller geimpft werden? Schreiben Sie sich ab Dienstag auf der  zentralen Impfstoff-Reserveliste ein

Ab dem 6. April - also nach dem Osterwochende - kann sich jeder Bürger, der sich schneller als geplant impfen lassen möchte, auf der QVAX "Reserveliste" eintragen lassen, um in "letzter Minute" von einer nicht eingesetzten Impfstoffdosis zu profitieren, hieß es am Samstag während der wöchentlichen Informationsveranstaltung zum Thema Impfung. Das neue Online-Tool soll helfen, die Impfkampagne zu beschleunigen und "die Herdenimmunität so schnell wie möglich zu erreichen", indem "absolut jede Dosis" verwendet wird.